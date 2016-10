Idris Elba ontkent romance met Madonna

LONDEN - Idris Elba ontkent dat hij en Madonna intiem zijn geweest. De Britse acteur schildert de geruchten over hun romance af als een 'hype'. "Of ik het doe met Madonna? Nee motherfuckers... Geloof de hype niet", twittert Idris in een reactie.

31-10-2016

The Sun meldde dat Idris en Madonna het afgelopen weekend wel erg gezellig met elkaar hadden op een feestje dat de popdiva gaf in Londen. Ze zouden hun handen niet van elkaar af hebben gehouden, aldus een van de aanwezige feestgangers.