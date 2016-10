Adele hoeft niet meer op tournee

LONDEN - Adele geeft sinds eind februari bijna avond aan avond concerten, maar dat betekent niet dat ze al van haar podiumangst af is. De Britse zangeres vermijdt het podium het liefst zo veel mogelijk en vindt het prima als ze nooit meer op tournee hoeft.

Door ANP - 31-10-2016, 18:53 (Update 31-10-2016, 18:53)

"Ik vind het nog steeds leuk om albums op te nemen, maar ik zou het niet erg vinden om nooit meer het applaus te horen", zegt Adele in een openhartig interview met Vanity Fair. De enige reden om toch te gaan, is om haar fans te belonen voor hun enorme steun. Voor het geld hoeft ze het niet te doen, aldus de zangeres. "Geld kan mij niets schelen. Ik ben Brits en wij hebben niet die drang om de hele tijd meer geld te willen verdienen. Voor mij is het totaal niet belangrijk."

In het gesprek zegt Adele ook dat ze sinds de geboorte van haar zoon in 2012 gestopt is met roken en nog amper drinkt, naar eigen zeggen nog slechts twee glazen wijn in de week. "Een kater hebben terwijl je een kind hebt, is een ware marteling", zegt ze. Voorheen schreef Adele al haar songteksten met een borrel op. Ze vreest dan ook dat haar liedjes nooit meer zo goed worden als op haar eerste plaat 21.

Panisch

"Ik was compleet van mijn pad af toen ik dat album schreef, en een dronkaard is altijd eerlijk", zegt Adele daarover. Naar eigen zeggen had ze regelmatig twee flessen wijn achter de kiezen toen ze er mee bezig was. "De volgende ochtend dacht ik dan: fuck, dat is eigenlijk best goed. En dan zocht ik daarna naar een melodie."

Sinds haar zoon er is, heeft de 28-jarige Adele andere zorgen. Zo is ze bijna panisch dat haar iets overkomt. "Ik ben nu bang voor heel veel dingen omdat ik niet dood wil. Ik wil er zijn voor mijn kind. Ik ben erg voorzichtig, dat was ik nooit", vervolgt de zangeres. "Ik deed al nooit iets dat levensgevaarlijk is, maar nu vermijdt ik alle gevaarlijke dingen. Zoals lopen op de stoep. Ik loop liever op het gras."