Marc-Marie in nieuwe serie Samson & Gert

BRUSSEL - Ketnet gaat een nieuwe reeks afleveringen van Samson & Gert opnemen. Daarin heeft ook Marc-Marie Huijbregts een rol, melden Belgische media. De Nederlandse komiek gaat Jaap Mengelmoes spelen, de zoon van de vroegere buurman van Samson & Gert.

Door ANP - 31-10-2016, 20:44 (Update 31-10-2016, 20:44)

De nieuwe reeks krijgt de naam Samson & Gert Zomerpret en is in de zomer van 2017 op de Belgische tv te zien. In de serie gaan Gert en zijn hond Samson met hun vrienden Alberto en Meneer de Burgemeester naar de camping. Of de afleveringen ook in Nederland op de buis komen, is nog niet bekend.

Het laatste seizoen van Samson & Gert stamt uit de winter van 2014. Toen gingen de hoofdpersonen op wintervakantie in de Ardennen.