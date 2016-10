Raffaëla voorlopig niet in Hair

ANP Raffaëla voorlopig niet in Hair

AMSTERDAM - Raffaëla Paton is voorlopig niet te zien in de musical Hair. Haar dochtertje ligt in het ziekenhuis, waardoor de zangeres en actrice voorlopig andere dingen aan haar hoofd heeft.

Door ANP - 31-10-2016, 22:17 (Update 31-10-2016, 22:17)

"Haar prioriteit ligt nu bij haar dochtertje. We bekijken per dag of ze weer gaat optreden", laat werkgever Stage Entertainment aan Shownieuws weten.

Raffaëla meldde zondag dat dochter Beautiful Hope op de intensive care ligt met een longontsteking. Haar toestand was verslechterd na tien dagen hoge koorts. Daardoor moest ze halsoverkop naar een ander ziekenhuis worden gebracht.

Hair is voor Raffaëla, die in 2006 het derde seizoen van Idols op haar naam schreef, haar debuut als musicalzangeres. Ze vertolkt de rol van June.