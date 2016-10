Disney kondigt volgende live action-film aan

ANP Disney kondigt volgende live action-film aan

BURBANK - Disney gaat opnieuw een live action-film maken van een van zijn tekenfilmklassiekers. Ook Sneeuwwitje moet er aan geloven, meldt The Hollywood Reporter maandag. Scenarioschrijver Erin Cressida Wilson, die recent het scenario schreef voor de boekverfilming van The Girl on the Train, is aan het project verbonden.

Door ANP - 31-10-2016, 22:42 (Update 31-10-2016, 22:42)

Disney heeft de laatste tijd flink de smaak te pakken in het verfilmen van zijn geanimeerde klassiekers. Eerder verschenen onder meer remakes van Cinderella, Jungle Book en Alice in Wonderland. Momenteel wordt de laatste hand gelegd op Beauty and the Beast en zijn al nieuwe versies van Mulan, The Lion King en Aladdin aangekondigd.

Van Sneeuwwitje zijn in de loop der jaren al verschillende nieuwe bewerkingen gemaakt. In 2012 kwamen er met Mirror Mirror en Snow White and the Huntsman zelfs twee films in een jaar uit.