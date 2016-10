Regisseur 'The Flash' stapt op

LOS ANGELES - Warner Brothers moet op zoek naar een nieuwe regisseur voor hun aankomende superheldenfilm The Flash. Regisseur Rick Famuyiwa gooit de handdoek in de ring en stapt op, zo meldt The Hollywood Reporter maandag.

Door ANP - 1-11-2016, 3:54 (Update 1-11-2016, 3:54)

The Flash is een remake van diverse series en films over de klassieke superheld Flash Gordon. De speelfilm staat op de rol om in maart 2018 te verschijnen in de bioscopen maar het vertrek van Famuyiwa leidt waarschijnlijk tot vertaging.

De 43-jarige Famuyiwa nam in juni de uitdaging aan tot het schieten van de remake maar artistieke onenigheden met de producenten leidde tot irritaties over en weer en zijn uiteindelijke vertrek. "Ik pitchte een jonge versie van de film met mijn soort humor en geest. Het is teleurstellend dat we er niet uit zijn gekomen", aldus de Amerikaans-Nigeriaanse regisseur.

Wie het stokje van Famuyiwa overneemt is nog niet bekend. Namen die worden genoemd zijn Lexi Alexander (Punisher: Warzone), Tim Miller (Deadpool) en Joss Whedon (The Avengers).