ANP Scheiding Mariah Carey en Nick Cannon rond

LOS ANGELES - De ex van Mariah Carey heeft deze zomer de scheidingspapieren eindelijk getekend. Na maanden treuzelen heeft Nick Cannon zijn handtekening gezet en daarmee is de scheiding afgerond. Volgens TMZ blijven Mariah en Nick samen zorgen voor hun vijfjarige tweeling en krijgt geen van de ex-geliefden alimentatie.

Door ANP - 1-11-2016, 9:47 (Update 1-11-2016, 9:47)

Mariah en Nick trouwden in 2008 na een relatie van zes weken. In augustus 2014 gingen de twee uit elkaar. Volgens TMZ waren de twee getrouwd onder huwelijkse voorwaarden.

Dat Mariah op papier nog getrouwd was met Nick stond het geplande huwelijk met James Packer in weg. Inmiddels is ook deze relatie op de klippen gelopen, vlak nadat Nick de scheidingspapieren ondertekende.