Johnny de Mol gastartiest Holland zingt Hazes

AMSTERDAM - Naast Willeke Alberti komt ook haar zoon Johnny de Mol volgend jaar maart in de Ziggo Dome een liedje van André Hazes meezingen tijdens de jubileumeditie van Holland zingt Hazes.

Door ANP - 1-11-2016, 11:04 (Update 1-11-2016, 11:04)

Johnny is wel een klein beetje nerveus voor dit grote concert. "Ik moest er wel even over nadenken, want het is natuurlijk niet niks. Zo goed kan ik helemaal niet zingen en ik denk dat ik me maar net aan kan redden. Vorig jaar heb ik wel met mijn moeder bij de Toppers gestaan natuurlijk en dat was echt rete eng”, zei Johnny dinsdag op 100% NL.

"Ik vind het heel bijzonder om dit te mogen doen. Mijn opa heeft samen met André Hazes op het podium gestaan en mijn moeder was heel erg close met hem. En ik vind André een geweldige topper. Dat maakt het erg speciaal.”

Eerder was al bekend dat Willeke Alberti en Xander de Buisonjé meewerken aan Holland Zingt Hazes. De vijfde reeks van Holland Zingt Hazes vindt plaats op 18, 23, 24 en 25 maart 2017 in de Ziggo Dome in Amsterdam. De kinderen van André Hazes en Jeroen van der Boom verlenen weer hun medewerking aan de concerten.