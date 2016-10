Wendy van Dijk kraakt eigen wassen beeld af

ANP Wendy van Dijk kraakt eigen wassen beeld af

HILVERSUM - Wendy van Dijk vindt haar wassen beeld in Madame Tussaud's super lelijk. ''Dat kan echt niet meer'', zei de RTL-presentatrice dinsdag in de ochtendshow van Giel Beelen op 3FM. "Het is gewoon niet gelukt. Ik schaam me dood."

Door ANP - 1-11-2016, 13:00 (Update 1-11-2016, 13:00)

"Ik heb mijn kinderen nog niet mee willen nemen'', vervolgde de presentatrice van Superkids en The Voice of Holland. "Misschien zie ik mezelf anders, maar het is echt heel lelijk. Het haar is hoog en ik heb een enorm hoog voorhoofd, het klopt gewoon niet."

Wendy is niet de enige beroemdheid die ontevreden is met haar wassen beeld. Justin Bieber kreeg begin deze maand een eigen wassen beeld in Madama Tussaud's in Londen, maar hij weigerde naar verluidt bij de onthulling van zijn evenbeeld te zijn.

Het wassen beeld van Wendy van Dijk stamt uit 2002 toen ze nog presenteerde voor SBS. Ze kreeg het beeld na een populariteitspoll. Wendy kreeg 25 procent van de stemmen, op de voet gevolgd door Bart de Graaff (19 procent) en André Hazes (11 procent).