ANP Snowden live bij Nederlandse filmpremière

AMSTERDAM - Edward Snowden is op donderdag 10 november live aanwezig bij de Nederlandse release van de film Snowden, die vertelt over zijn leven. Na de vertoning van de film over de wereldberoemde klokkenluider zal vanuit Pathé Tuschinski middels een live verbinding met Rusland een interview met de oud-NSA-medewerker volgen.

Door ANP - 1-11-2016, 14:08 (Update 1-11-2016, 14:43)

Via social media kan iedereen tot 10 november met de hashtag #vraagsnowden vragen voor het interview insturen. Ook in Pathé-bioscopen in Haarlem, Den Haag, Groningen, Arnhem, Delft, Breda, Tilburg, Eindhoven, Amersfoort, Maastricht, Rotterdam en Sittard zal het event live te volgen zijn.

Dat hebben distributeur Independent Films en privacy zoekmachine Startpage.com, die samen het event organiseren, dinsdag bekendgemaakt. Snowden werd wereldberoemd nadat hij in 2013 in Hongkong geclassificeerde documenten over de spionageacitiviteiten van de Amerikaanse veiligheidsdienst NSA aan journalisten overhandigde. Snowden zette hiermee de bewustwording omtrent onlineprivacy stevig op de kaart. Vanwege het FBI-arrestatiebevel dat tegen hem werd uitgevaardigd, verblijft Snowden momenteel in Rusland.

De film van regisseur Oliver Stone, gebaseerd op het levensverhaal van Snowden, draait vanaf 10 november in de Nederlandse bioscopen. De hoofdrollen worden gespeeld door Joseph Gordon-Levitt, Zachary Quinto en Melissa Leo.