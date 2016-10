Vader van Lamar Odom in ziekenhuis

NEW YORK - De vader van Lamar Odom is met ademhalingsproblemen opgenomen in een ziekenhuis in New York.

Door ANP - 1-11-2016, 14:21 (Update 1-11-2016, 14:21)

Volgens de website RadarOnline onderhoudt Lamars 61-jarige vader Joe Odom telefonisch contact met zijn zoon, de ex-echtgenoot van Khloe Kardashian. ''Lamar maakt zich grote zorgen over mijn gezondheid. Hij wil weten hoe het met me gaat'', zegt Joe.

''Nu ik in het ziekenhuis ben, voel ik me al een beetje beter, al heb ik nog wel moeite met ademhalen. Ik wil niet terugvallen en zit aan de antibiotica. Ze zorgen goed voor me in het ziekenhuis. Ik wil niet dat Lamar zich zorgen over me maakt."