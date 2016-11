Lady Gaga zingt bij Victoria's Secret Show

PARIJS - Lady Gaga treedt dit jaar op tijdens de jaarlijkse Victoria's Secret Show in Parijs. Dat meldt E! Online dinsdag. De zangeres is de eerste artiest die bekend is gemaakt.

Door ANP - 1-11-2016, 16:58 (Update 1-11-2016, 16:58)

Welke nummers Gaga gaat zingen op de catwalk van de beroemde lingerieshow, is nog niet bekend. Vorig jaar traden Ellie Goulding, Selena Gomez en The Weeknd op.

De show wordt traditiegetrouw in december uitgezonden op televisie.