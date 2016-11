Kim Kardashian verwijdert posts weer

ANP Kim Kardashian verwijdert posts weer

LOS ANGELES - Kim Kardashians terugkeer op social media is van korte duur geweest. De realityster heeft de drie berichten die ze maandag plaatste op Facebook weer verwijderd.

Door ANP - 1-11-2016, 18:45 (Update 1-11-2016, 18:45)

Sinds ze begin oktober slachtoffer werd van een gewelddadige overval in Parijs, publiceerde Kim niets meer op Facebook of een van de andere social media-kanalen waarop ze actief is. Maandag postte Kim plots weer een foto van zichzelf waarop ze 'ontspannen' op haar mobieltje zat te kijken. Ook plaatste ze een link naar een oude video van een Halloweenviering met haar familie en een verhaal geschreven door haar persoonlijke assistent, Steph Sheppard, over Halloween. Waarom Kim van gedachten is veranderd en de berichten weer verwijderd heeft, is niet bekend.

Vorige week werd Kim voor het eerst sinds de overval weer in het openbaar gezien. De Amerikaanse ging met haar familie naar een concert van haar man Kanye West in Los Angeles.