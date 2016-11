James Franco uit de kleren voor Clinton

LOS ANGELES - Dat James Franco pal achter Hillary Clinton staat als presidentskandidaat, wisten we al. De acteur maakte in augustus al bekend Clinton te steunen.

Door ANP - 2-11-2016, 4:11 (Update 2-11-2016, 4:11)

Maar de acteur gaat nu zelfs uit de kleren om kiezers op te roepen "een verstandige keuze" te maken.

In een spotje op YouTube noemt Franco de voormalige First Lady en minister van Buitenlandse Zaken "de meest interessante vrouw op aarde". De reclameboodschap is een parodie op de spot "The Most Interesting Man In The World", van het biermerk Dos Equis.

Verder grapt Franco dat het Star Wars-figuurtje Yoda bij Clinton in de leer zat. De videoboodschap eindigt met een halfnaakte Franco die zegt dat hij niet zomaar kandidaten aanbeveelt, "tenzij ze heel bijzonder zijn".