ANP Johnny Depp heeft rol in Fantastic Beasts

LOS ANGELES - Johnny Depp moet op zoek naar een toverstaf. De acteur heeft een rol in de Fantastic Beast-films, meldt The Hollywood Reporter.

Door ANP - 2-11-2016, 9:22 (Update 2-11-2016, 9:22)

Johnny heeft een grote rol in de tweede film in de reeks die een spinoff is van de Harry Potter-films. In de eerste Fantastic Beasts And Where To Find Them, die over twee weken in de bioscopen gaat draaien, heeft Johnny een cameo. Over welke rol hij vertolkt, doet Warner Bros. nog geheimzinnig.

De Fantastic Beasts-reeks bestaat uit vijf films. Acteur Eddie Redmayne vertolkt de hoofdrol in de films over de avonturen van Newt Scamander die zeventig jaar voor de gebeurtenissen in de Harry Potter-films onderzoek doet naar magische dieren.