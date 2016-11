Tess Milne nieuwe gezicht van De Rekenkamer

HILVERSUM - Tess Milne en Daan Nieber vormen een nieuw presentatieduo bij KRO-NCRV. Vanaf 17 november zijn de twee te zien in De Rekenkamer, maakte de omroep woensdag bekend.

Door ANP - 2-11-2016, 13:31 (Update 2-11-2016, 13:31)

In de eerste aflevering duiken Tess en Daan in de wereld van dagcrèmes. Ook zoeken ze uit waarom het vervangen van een telefoonscherm zo duur is. In andere afleveringen pluizen de twee de kosten van een dj en een vlog uit.

Tess stapte deze zomer over van RTL 5 naar KRO-NCRV. “De KRO-NCRV is een plek waar ik de kans krijg om de volle potentie uit mezelf te halen”, zei ze destijds. Tess presenteert ook het kinderprogramma Willem Wever.