Resurrection titel nieuwe film van Mel Gibson

LOS ANGELES - Resurrection (opstanding) luidt de titel van het vervolg op de film The Passion of the Christ. Regisseur Mel Gibson onthulde de titel in de Late Show, meldt The Hollywood Reporter.

2-11-2016

De film zal gaan over de wederopstanding van Jezus Christus en vooral de gebeurtenissen daaromheen. Gibson: ''Het wordt geen chronologische vertelling van de gebeurtenissen. Dat zou saai kunnen zijn, omdat het publiek dat al gelezen heeft. Maar wat gebeurde er nog allemaal nog meer?''.

Gibson werkt met scriptschrijver Randall Wallace aan het vervolg op zijn film uit 2004 en denkt nog enige jaren nodig te hebben. ''Ik denk dat de film waarschijnlijk over drie jaar af is, het is nogal een groot onderwerp'', zei Gibson.

The Passion of the Christ leverde in 2004 wereldwijd 612 miljoen dollar op. De productie ervan had 30 miljoen gekost.