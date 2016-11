Beyoncé verrast met optreden op CMA Awards

ANP Beyoncé verrast met optreden op CMA Awards

NASHVILLE - Beyoncé gaat woensdagavond voor een verrassing zorgen met een optreden tijdens de uitreiking van de Country Music Association Awards in Nashville. Dit meldt E! News.

Door ANP - 2-11-2016, 20:31 (Update 2-11-2016, 20:31)

Het is nog afwachten welk nummer Beyoncé ten gehore brengt. Met Daddy Lessons bracht ze dit jaar haar eigen countrynummer uit, maar ze is niet genomineerd voor een prijs.

Het is een jubileum, want de countryprijzen worden woensdag voor het vijftigste jaar uitgereikt. Dolly Parton wordt in de live-uitzending van ABC gelauwerd met een lifetime achievement award voor haar gehele oeuvre.