Robbie Williams geeft voorproefje nieuwe cd

ANP Robbie Williams geeft voorproefje nieuwe cd

AMSTERDAM - Zo'n tweehonderd dolgelukkige prijswinnaars waren woensdagavond getuigen van een mini-optreden van Robbie Williams in Club Air in Amsterdam. In aanloop naar de wereldwijde release van zijn nieuwe album The Heavy Entertainment Show reisde de Britse popster naar Amsterdam voor een intiem voorproefje.

Door ANP - 2-11-2016, 22:12 (Update 2-11-2016, 22:12)

Qmusic-dj's Mattie en Wietze strikten Williams als gast voor hun tv-programma Soundcheckers van KPN Presenteert dat voor de speciale gelegenheid woensdag werd opgenomen in de nachtclub in Amsterdam. Na wat vragen uit het publiek en een gezellig kletspraatje met de presentatoren werd de 42-jarige zanger voorafgaand aan het optreden nog even onderworpen aan een quiz met 'spannende' vragen.

Toen Robbie de vraag naar zijn meest gênante moment ooit terugspeelde naar Mattie was het hek van de dam. Het publiek, dat meteen dacht aan de pijnlijke affaire rond de ex-vrouw van de radio-dj, had meteen de gevoeligheid door. Hoewel de zanger niet veel begreep van de commotie die in de zaal ontstond, was met de onbewuste 'grap' het ijs meteen gebroken.

Intiem

Speciaal voor het selecte clubje aanwezigen speelde Williams daarna drie nummers van zijn nieuwe album The Heavy Entertainment Show, dat vrijdag uitkomt. Natuurlijk waren daar de nieuwe single Party Like a Russian en de titelsong van zijn nieuwe plaat. Ook deelde hij een intiem momentje met het publiek over zijn kwetsbaarheid nu hij twee kinderen heeft. "Ik heb een aantal keer in rehab gezeten en een heleboel therapie gevolgd. En ik hoop zo ontzettend dat mijn kinderen niet zo fucked up worden als ik."

Daarop droeg hij het nieuwe nummer I Love My Life op aan zijn kroost en de kinderen van alle bezoekers in Club Air. Om het publiek, naar eigen zeggen, toch nog wat bekends te geven om mee te zingen sloot hij af met de hit Angels. Robbie Williams verklapte op de valreep dat hij in juli "natuurlijk" ook Nederland aandoet tijdens zijn aanstaande Europese tournee.

Na het mini-optreden in Club Air moest de Britse popster meteen door naar RTL Late Night. Voor de club ontstond een enorme opstopping van fans die een glimp hoopten op te vangen van hun idool. En voor voor het vlak naast de club gelegen NH Schiller hotel, waar de RTL-talkshow met Humberto Tan wordt opgenomen, hadden zich tientallen fans met camera's in de aanslag verzameld, wachtend op de zanger.