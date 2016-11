MTV Music Week begonnen

ROTTERDAM - De MTV Music Week is woensdagavond geopend. Afrojack, Kay Nambiar en Monica Geuze zijn de officiële ambassadeurs van de MTV Music Week en waren woensdagavond van de partij op het openingsfeest in Rotterdam.

Door ANP - 2-11-2016, 22:33 (Update 2-11-2016, 22:33)

Tijdens de Official Opening Party in Annabel Rotterdam wordt de award voor Best Dutch Act uitgereikt. Kanshebbers op deze muziekprijs zijn Broederliefde, Douwe Bob, Sam Feldt, Julian Jordan en Ronnie Flex. In 2013, 2014 en 2015 ging Kensington er met deze award vandoor.

Tot en met zondag 6 november staat heel Rotterdam in het teken van de MTV Music Week. Lianne La Havas, Jett Rebel, Rondé treden deze week in Rotterdam op met speciale shows, net als Ronnie Flex en Julian Jordan.

De MTV Music Week wordt zondagavond afgesloten met de MTV EMA, deze internationale show is wereldwijd te zien vanuit Rotterdam Ahoy.