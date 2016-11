Gigi Hadid was niet dun genoeg voor Hilfiger

NEW YORK - Gigi Hadid was tijdens haar eerste modeshow voor Tommy Hilfiger in 2015 eigenlijk niet dun genoeg voor de kleding van de ontwerper. Dat vertelt Hilfiger in een interview met Yahoo.

Door ANP - 3-11-2016, 2:12 (Update 3-11-2016, 2:12)

"Onze castingdirecteur zei, ze past er niet echt bij want ze is niet zo lang als de andere meisjes, en niet zo dun." Uiteindelijk mocht Gigi wel meedoen in de show, maar de outfit die ze liet zien was een wijdvallende rode poncho.

Inmiddels heeft Hilfiger met het 21-jarige model samengewerkt aan een razend populaire kledingcollectie.