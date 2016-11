Ryan Reynolds bevestigt geboorte meisje

LOS ANGELES - Ryan Reynolds bevestigde woensdagavond in de talkshow van Conan O'Brien dat ook zijn tweede kindje een meisje is. "Heel veel oestrogeen", zo beschreef de acteur het ouderschap.

Door ANP - 3-11-2016, 5:43 (Update 3-11-2016, 5:43)

De tweede dochter van Ryan en zijn vrouw Blake Lively werd eind september geboren. Tot nu toe had het stel niet bevestigd dat het weer een meisje is. Ook is de naam van het kleine zusje van de bijna twee-jarige James nog niet bekend.

Dat de onthulling woensdag eigenlijk niet de bedoeling was, maakte Blake duidelijk via een foto van een chocoladekoekje op Instagram. Ryan had haar favoriete koekjes na afloop van de show voor haar meegenomen, volgens Blake een manier om te weten dat Ryan "zichzelf in grote problemen heeft gebracht" tijdens de show.