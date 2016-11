Dave Roelvink poetst imago op in Robinson

AMSTERDAM - Dave Roelvink merkt dat mensen anders naar hem kijken sinds hij op televisie te zien is in Expeditie Robinson. Zijn slechte imago als 'arrogante kwal' lijkt langzamerhand te verdwijnen.

Door ANP - 3-11-2016, 7:56 (Update 3-11-2016, 7:56)

"Mensen kenden mij alleen maar van een biergooifilmpje en een rechtszaak", zegt Dave donderdag in het AD. "Ik kan me wel een beetje voorstellen dat ze dachten: wat is dat voor een jongen? Als ik voorheen ergens aan meedeed dan was een dag later 70 procent op social media negatief. Was ik die arrogante kwal. Het verwende nest."

Zijn deelname aan Expeditie Robinson heeft dat veranderd, aldus Dave. Dat was volgens hem ook de hoofdreden om mee te doen. "Ik heb de kans gekregen om te laten zien wie ik ben. Nu krijg ik heel andere reacties. Zeggen de mensen: het valt allemaal wel mee met die gozer."

Volgende week start de strafzaak tegen Dave. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt hem van diefstal en heling en het heimelijk maken en verspreiden van een seksfilmpje. Bang dat alles weer wordt opgerakeld, is hij niet. "Ik verwacht niet dat er nu weer een hele heisa over komt. Alles is er inmiddels wel over gezegd en geschreven", zegt Dave. "Ik ben blij als er straks een uitspraak komt en dat we dit dan kunnen afsluiten. Het wordt tijd dat er streep onder wordt gezet."