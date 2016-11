Honkballers geven Bill Murray champagnedouche

CLEVELAND - Bill Murray moest het kampioenschap van zijn favoriete honkbalclub woensdagnacht bekopen met een champagnedouche. Uitgelaten spelers van de Chicago Cubs goten de acteur onder de bubbeltjeswijn.

Door ANP - 3-11-2016, 9:03 (Update 3-11-2016, 9:03)

De Ghostbusters-acteur kreeg na de overwinning in Cleveland toegang tot de kleedkamer van de winnende ploeg. In een filmpje op internet is te zien hoe de honkballers de 66-jarige filmster onderspuiten met champagne.

Murray is al zijn leven lang fan van de Cubs. Hij was daarom door het dolle heen toen de club na 108 jaar de de titel weer eens won. Tegenover ESPN verklaarde hij dat scholieren in Chicago twee dagen vrij verdienen. Ook trakteerde hij Theo Epstein, de baas van de winnende honkbalclub, op een champagnedoop.

De Chicago Cubs schreven de World Series op hun naam door de Cleveland Indians in het zevende en beslissende duel met 8-7 te verslaan.