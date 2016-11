John de Mol weer rijkste BN'er

AMSTERDAM - De Quote 500 levert ook dit jaar weer behoorlijk wat bekende namen op. John de Mol is opnieuw de hoogst genoteerde BN'er in de lijst van Nederlandse rijken. De mediamagnaat staat op de vierde plek in de lijst met een geschat vermogen van 2,5 miljard euro, zo heeft het zakenblad donderdag bekendgemaakt. Vanwege het twintigjarig jubileum is er dit jaar een top duizend gemaakt.

Door ANP - 3-11-2016, 9:49 (Update 3-11-2016, 9:49)

Andere bekende namen zijn onder meer Joop van den Ende op plaats negen met 1,5 miljard, Tiësto staat op 240 met 100 miljoen en collega-dj Armin van Buuren moet het doen met een vermogen van 36 miljoen op plaats 719. Hij staat op plaats 719. Het vermogen van Linda de Mol wordt geschat op 34 miljoen. Daarmee staat ze op 773.

De rijkste man van Nederland is net als vorig jaar Randstad-oprichter Frits Goldschmeding met 3,5 miljard euro. Hij heeft in een jaar tijd wel een kwart van zijn vermogen zien verdampen. Rijkste Nederlander in het buitenland is Charlene de Carvalho-Heineken, die 11 miljard euro op haar bankrekening heeft staan. De rijkste familie is de C&A-familie Brenninkmeijer, die gezamenlijk 21 miljard bezit.