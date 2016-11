Sylvana Simons had geen zin in Giel Beelen

AMSTERDAM - Ziekte was niet de ware reden dat Sylvana Simons woensdagavond verstek liet gaan bij De Wereld Draait Door. De voormalig presentatrice had geen zin om tegenover Giel Beelen te gaan zitten, zegt ze op Facebook.

Door ANP - 3-11-2016, 13:44 (Update 3-11-2016, 13:44)

Giel, die in het programma nogmaals zijn excuses maakte voor een misplaatste grap vorige week over Sylvana, zei aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk dat ze er niet was omdat ze ziek op bed lag, maar dat klopt volgens haar niet. "De reden was niet 'wegens ziekte' maar 'wegens geen behoefte om met Giel te gaan zitten doen alsof dit over mij en/of hem gaat'", aldus Sylvana.

Tijdens de laatste seconden van zijn vrijdagshow liet Giel apengeluiden horen en riep daarbij in een opwelling de opmerking: 'Rustig Sylvana.' Dit deed hij volgens eigen zeggen als referentie aan de discussie rondom de eerdere uitspraken van Johan Derksen over de presentatrice in het programma Voetbal Inside.

Giel bood maandag zijn excuses aan en noemde de grap 'fout en slecht'.