Netflix pakt uit met nieuwe serie The Crown

AMSTERDAM - De vraag wat er binnen de paleismuren van de grote Europese koningshuizen gebeurt, inspireerde al talloze schrijvers en regisseurs. Maar zo majestueus en volledig als Netflix het wil doen met nieuw boegbeeld The Crown, deden nog maar weinigen. De serie, die vanaf dit weekeinde te zien is op het streamingplatform, gaat de komende seizoenen het veelbewogen leven van koningin Elizabeth II en haar entourage belichten.

Door ANP - 3-11-2016, 15:04 (Update 3-11-2016, 15:04)

Netflix vroeg voor het project, waarvan het eerste seizoen naar verluidt 100 miljoen pond kostte, Peter Morgan, de man die eerder een film (The Queen) en toneelstuk (The Audience) over de roemruchte vorstin maakte. In beide producties werd de rol met verve ingevuld door Helen Mirren. In het eerste seizoen van The Crown, dat vertelt over het aantreden en de eerste regeringsjaren van Elizabeth, wordt de rol gespeeld door de jonge actrice Claire Foy.

“Het klopt dat het toneelstuk The Audience tientallen jaren besloeg”, legde Morgan in een interview uit. “En Helen was geweldig, ook in de film The Queen. Maar ze is nu 70: ze was gewoon geen kandidaat om de jonge Elizabeth te spelen.” Bovendien is actrice Claire Foy “even geweldig en overtuigend als Helen. Zij weet weer heel andere, nieuwe kanten van de koningin uit te lichten.”

Interessant leven

Het eerste seizoen van The Crown beperkt zich tot de eerste tien jaar dat Elizabeth op de troon zat. Kosten noch moeite zijn gespaard om het Britse hofleven halverwege de twintigste eeuw vorm te geven. “Maar het leven van Elizabeth II biedt meer dan genoeg stof voor meerdere seizoenen”, aldus de bedenker van de reeks. “Zij is een vrouw met een enorm interessant leven. Op een gegeven moment zullen we op zoek moeten gaan naar een oudere actrice voor de rol. En ik sluit zeker niet uit dat we dan Helen weer zullen benaderen.”

De scenarist heeft een team van vier onderzoekers in dienst die proberen zoveel mogelijk feitenmateriaal over de levens van de koninklijke familie te vinden. “Heel veel wat de koningin doet wordt gedocumenteerd. Maar haar wekelijkse ontmoetingen met de premiers bijvoorbeeld niet. Niemand weet wat er tijdens die bijeenkomsten wordt besproken.” In de eerste reeks van The Crown krijgt Elizabeth te maken met Winston Churchill (John Lithgow), die na de Tweede Wereldoorlog opnieuw tot premier werd verkozen. “Juist dat soort gesprekken zijn voor een scenarist heel interessant om je gedachten op los te laten. Wat zouden ze gezegd kunnen hebben, hoe hebben die twee mensen zich in elkaars bijzijn gedragen?”

Elegant

Buckingham Palace heeft zich overigens nooit uitgelaten over de producties die Morgan maakt over het leven van de Windsors. “Ik vind dat ook wel elegant”, stelt hij. De makers hebben op diverse manier geprobeerd om contact te leggen met de koningin - tevergeefs. “Maar we hebben echt recht geprobeerd te doen aan hun levens en de situaties waarin zij vaak ongevraagd worden gemanoeuvreerd.”

Het eerste seizoen van The Crown is vanaf vrijdag beschikbaar op Netflix.