NPO verplaatst serie La Famiglia naar zondag

HILVERSUM - De dramaserie La Famiglia van AVROTROS is voortaan niet langer op donderdagavond te zien. De NPO verplaatst de serie per direct naar de late zondagavond. De serie is vanaf zondag 6 november wekelijks om 23.10 uur op NPO 1 te zien, maakte AVROTROS donderdag bekend.

Door ANP - 3-11-2016, 21:49 (Update 3-11-2016, 21:49)

"Voor een betere opbouw van de donderdagavond heeft de NPO besloten het programma Ik vertrek op donderdag te plaatsen'', staat in een verklaring van AVROTROS.

De serie was sinds donderdag 8 september wekelijks om 20.30 uur te zien op NPO 1. Vorige week trok de aflevering 609.000 kijkers, blijkt uit cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

Gijs Blom, Hein van der Heijden en Eva Laurenssen spelen met Joke Bruijs, Teun Kuilboer en Ariane Schluter de hoofdrollen in de tiendelige dramaserie van scenarioschrijfster Maria Goos. In de serie runt Marloes Esposito (Ariane Schluter) samen met haar man Salvatore (Hein van der Heijden) het Italiaanse restaurant Il Baffo.