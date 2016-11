Rood weer belangrijk bij Symphonica in Rosso

AMSTERDAM - De kleur rood wordt volgend jaar weer als belangrijk element teruggebracht bij de tiende editie van het concert Symphonica in Rosso die Simply Red voor zijn rekening neemt. Dit vertelde Marco Borsato donderdag in RTL Late Night. ''De kleur rood is de afgelopen jaren wat naar de achtergrond gedrukt en was niet altijd meer zo prominent aanwezig, maar rood wordt weer belangrijk tijdens de komende editie", aldus Marco.

Donderdagavond gaf frontman Mick Hucknall (56) van Simply Red alvast een voorproefje van het concert in RTL Late Night. Hij zong de hits Something Got Me Started en Ev'ry Time We Say Goodbye. ''Ik was van plan niet meer op te treden tot mijn zestigste'', zei Mick. ''Ik heb opgetreden voor het dertigjarig jubileum van Simply Red en was eigenlijk van plan om dat nog eens op mijn zestigste verjaardag te herhalen."

Mick bewaart goede herinneringen aan optreden met een symfonieorkest. ''Ik trad op met het London Symphony Orchestra. Dat was geweldig, die magie van het geluid. Als je dan de gelegenheid krijgt om met Symphonica in Rosso opnieuw met een symfonieorkest op te treden, zeg je geen nee. Ik doe het alleen vanwege het orkest."

Mick Hucknall benadrukte dat Symphonica in Rosso volgend jaar zijn enige publieke optreden is. Hij wil niet alleen hits ten gehore brengen in de Ziggo Dome, maar ook nummers uit het oeuvre van Simply Red die goed passen bij het orkest. ''Ik ben ook van plan een aantal songs van Sinatra te spelen."

Symphonica in Rosso is op 25 oktober 2017 in de Ziggo Dome in Amsterdam. Donderdagavond begon de kaartverkoop.