ANP Quentin Tarantino blijft bij pensioenplannen

SAN DIEGO - Quentin Tarantino is nog steeds van plan om maar tien films te maken. Op een conferentie in San Diego bevestigde de regisseur volgens Variety dat hij nog twee films maakt voor hij met pensioen gaat.

Door ANP - 4-11-2016, 2:08 (Update 4-11-2016, 2:08)

De man achter onder meer Pulp Fiction en Reservoir Dogs vertelde dat hij wel nog altijd plezier heeft in het creëren van films. "Het geeft me zoveel voldoening om dan te bedenken dat zoiets begon met een leeg papier op mijn bureau."

Tarantino hoopt in de boeken terecht te komen als een van de beste filmmakers aller tijden. "Dat is mijn definitie van succes, dat als ik klaar ben, mensen me zo noemen. Of nog iets verder: als geweldige artiest, niet alleen filmmaker."

Eerder dit jaar hield de 53-jarige wel een slag om de arm toen hij zijn pensioen besprak. Hij zei toen dat hij niet uitsluit rond zijn 75e alsnog een film te maken. "Die ene die hij deed toen hij een oude lul was, die bejaardenfilm staat helemaal op zichzelf", aldus de Amerikaanse regisseur toen. "Die wordt nooit naast de andere tien op de plank gezet."