Kris Jenner geeft Kendall Rolls-Royce cadeau

ANP Kris Jenner geeft Kendall Rolls-Royce cadeau

LOS ANGELES - Kendall Jenner werd donderdag 21 jaar oud en kreeg van haar moeder een flink cadeau. Kris trakteerde haar dochter op een Rolls-Royce met een waarde van 250.000 dollar (225.000 euro).

Door ANP - 4-11-2016, 2:55 (Update 4-11-2016, 2:55)

Na haar verjaardagsfeestje in een club in Los Angeles woensdagavond, werd Kendall buiten verrast met de auto, waar Kris een flinke strik op had laten zetten. Oudere halfzus Khloe filmde het moment en plaatste de beelden op Snapchat.

Het wordt nog lastig voor Kendall om te kiezen met welke auto ze op pad gaat. De 21-jarige zou ook al in het bezit zijn van een Land Rover, een Ferrari en een Corvette.

Volgens Us Weekly was de hele familie van Kendall aanwezig op het feestje, inclusief halfzus Kim Kardashian en diens echtgenoot Kanye West. Een insider meldt in het magazine dat de realityster, die zich na een overval in Parijs vorige maand niet veel meer in het openbaar heeft laten zien, in goede stemming was.

Een bron van de New York Post laat weten dat het feestje minder gezellig was voor Kendalls vader, Caitlyn Jenner. Een gast zou aan de krant hebben verteld dat het voor de familie heel ongemakkelijk leek allemaal bij elkaar te zijn. De ouders van Kendall kondigden drie jaar geleden aan uit elkaar te gaan. Toen ging haar vader nog door het leven als Bruce, anderhalf jaar later maakte hij zijn overgang naar Caitlyn wereldkundig.