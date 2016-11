Televisierol voor Courtney Love

ANP Televisierol voor Courtney Love

LOS ANGELES - Courtney Love heeft weer een televisieklus te pakken. De actrice en zangeres gaat volgens The Hollywood Reporter spelen in de nieuwe serie A Midsummer's Nightmare.

Door ANP - 4-11-2016, 4:57 (Update 4-11-2016, 4:57)

De psychologische thrillerserie neemt elk seizoen een stuk van William Shakespeare onder handen en geeft er een hedendaagse en spannende draai aan. Het eerste seizoen is gebaseerd op A Midsummer's Night Dream en gaat over vier jongeren die in een romantische bui het bos in trekken, om daar te stuiten op duistere krachten die de geheimen van de vier tegen ze gebruikt. Courtney speelt een mysterieuze vrouw die onderdeel is van de sinistere machten.

De actrice is de laatste jaren vaker op televisie te zien. Eerder speelde ze een aantal afleveringen in Sons Of Anarchy en onlangs had ze een gastrol in hitserie Empire. Volgend jaar is Courtney te zien in The Long Haul, een film geregisseerd door James Franco.