ANP 'Beyoncé treedt op bij concert voor Clinton'

CLEVELAND - Jay Z heeft voor zijn 'Get Out The Vote'-concert in Cleveland vrijdag een bekende weten te strikken. Zijn vrouw Beyoncé zal volgens CBS optreden bij de benefietavond voor Hillary Clinton.

Door ANP - 4-11-2016, 5:22 (Update 4-11-2016, 5:22)

De rapper wil met het concert vooral Afro-Amerikaanse millennials naar de stembus trekken. De staat Ohio, waar Cleveland in ligt, is een 'swing state': een staat waarin geen duidelijke meerderheid is voor Republikeinen of Democraten. Volgens analisten kan de opkomst van de jonge zwarte bevolking cruciaal blijken voor een overwinning van de voormalig First Lady.

Hillary Clinton is zelf ook aanwezig bij het concert. De Democratische presidentskandidaat heeft in de laatste periode voor de verkiezingen aanstaande dinsdag veel steun gekregen uit de muziekwereld. Verschillende artiesten gaven optredens in een concertreeks met de naam 'Love Trumps Hate'. Onder meer Katy Perry, Jennifer Lopez en Jon Bon Jovi traden op in een poging stemmen te winnen voor Clinton.