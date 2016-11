Tori Spelling nog dieper in de schulden

LOS ANGELES - Bij Tori Spelling zijn opnieuw rechtbankpapieren op de mat gevallen. Een creditcardmaatschappij zegt nog bijna 88.000 dollar (bijna 80.000 euro) te krijgen van de tv-persoonlijkheid en spant een zaak aan.

Door ANP - 4-11-2016, 5:26 (Update 4-11-2016, 5:26)

In augustus oordeelde een rechter nog dat Tori een creditcardschuld van bijna 38.000 dollar (34.000 euro) terug moest betalen. Volgens E!, dat de rechtbankpapieren die maandag werden ingediend in handen heeft, is het niet duidelijk of de twee zaken helemaal los van elkaar staan. Tori en haar echtgenoot Dean, die onlangs bekendmaakten hun vijfde kind te verwachten, zouden de Amerikaanse belastingdienst ook nog eens een kwart miljoen schuldig zijn.

Tori gaf in haar autobiografie die in 2013 uitkwam al aan "een shopprobleempje" te hebben. De 43-jarige groeide als dochter van televisieproducent Aaron Spelling op in weelde. Bij zijn dood in 2006 liet Aaron, producent van hitseries als The Love Boat en Beverly Hills, 90210, zijn twee kinderen echter ieder minder dan een miljoen na van zijn fortuin van ruim een half miljard.

Candy Spelling vertelde twee jaar gelden in een interview met The New York Times dat het koopgedrag van dochter Tori de reden was dat Aaron haar niet al te veel geld naliet. Candy staat haar dochter en de kinderen van Tori en Dean inmiddels wel financieel bij.