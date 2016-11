Willeke Alberti zingt titelsong A'dam-E.V.A.

ANP Willeke Alberti zingt titelsong A'dam-E.V.A.

AMSTERDAM - Willeke Alberti heeft voor de eerste aflevering van het derde seizoen van hitserie A'dam-E.V.A. de titelsong opgenomen. Het is een nieuwe versie van het nummer Ik kan blijven kijken, dat in de vorige twee seizoenen al door meerdere bekende artiesten is uitgevoerd.

Door ANP - 4-11-2016, 5:35 (Update 4-11-2016, 5:35)

Dat hebben de makers vrijdag bekendgemaakt. De versie van Willeke Alberti is vanaf zaterdag te beluisteren op Spotify en iTunes. Eerder maakten onder anderen Huub van der Lubbe, Paul de Leeuw en Wouter Hamel hun eigen versie van het lied.

A'dam-E.V.A. gaat over verbindingen die mensen in het moderne leven met elkaar aangaan. De hoofdpersonages zijn Adam en Eva (Teun Luijkx en Eva van de Wijdeven), die in het tweede seizoen proberen te wennen aan hun rol als ouders. In reeks 3 gaan ook het homokoppel Harm-Jan en Jerom (Rick Paul van Mulligen en Rutger Remkes) proberen vaders te worden en starten zij de zoektocht naar een draagmoeder.

Het derde seizoen wordt vanaf zondagavond uitgezonden bij NPO3. Dit is in principe de laatste reeks van de hitserie, maar regisseur Norbert ter Hall en schrijver Robert Alberdingk Thijm open volgend jaar nog wel een kerstspecial van A'dam-E.V.A. te mogen maken.