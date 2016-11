Anouk gastartieste bij Holland Zingt Hazes

AMSTERDAM - Anouk werkt volgend jaar mee aan de vijfde editie van Holland Zingt Hazes in de Ziggo Dome. De zangeres komt een paar liedjes zingen, zo maakte ze vrijdagochtend zelf bekend via Facebook.

Door ANP - 4-11-2016, 9:38 (Update 4-11-2016, 9:38)

"Goeiemorgen! Volgend jaar kom ik een paar liedjes zingen bij Holland zingt Hazes. Gisterenavond heb ik alvast met Peter Beense op de zeedijk een beetje geoefend", schrijft Anouk in de verrassende aankondiging. De Haagse zangeres heeft er ook een filmpje bij geplaatst. Daarin is te zien is dat zij en Beense samen de Hazes-klassieker Een beetje verliefd zingen in een Amsterdamse kroeg. Het publiek reageerde uitbundig op Anouks optreden.

Holland Zingt Hazes vindt plaats op 18, 23, 24 en 25 maart 2017. Eerder deze week werd al bekend dat Johnny de Mol samen met zijn moeder Willeke Alberti een liedje van Hazes gaat zingen. Ook de kinderen van André Hazes en Jeroen van der Boom verlenen weer hun medewerking aan de concerten.