The Beatles domineren Evergreen Top 1000

HILVERSUM - The Beatles zijn dit jaar hofleverancier in de Evergreen Top 1000 van NPO Radio 5. De band staat 35 keer in de ranglijst met eeuwige hits. Yesterday scoorde het beste en bereikte de 23e plek.

Door ANP - 4-11-2016, 10:07 (Update 4-11-2016, 10:07)

Elvis Presley volgt de 'Fab Four' op gepaste afstand met 27 noteringen. The King spande vorig jaar nog de kroon met 37 hits. Cliff Richard staat op plek drie als het om meeste liedjes in de ranglijst gaat. Hij komt twintig keer voor in de lijst.

Luisteraars konden vorige maand stemmen op hun favoriete 'evergreens', oftewel hits die hun glans nooit verliezen. Eerder werd al bekend dat Het Dorp van Wim Sonneveld bovenaan de lijst prijkt, gevolgd door Hotel California van The Eagles en Du van Peter Maffay.

Claudia de Breij

Liedjes van Nederlandse artiesten deden het ook goed. Mag Ik Dan Bij Jou van Claudia de Breij was met plek 14 de hoogste nieuwe binnenkomer en Oude Maasweg van Amazing Stroopwafels is dit jaar de snelst gestegen evergreen.

De Evergreen Top 1000 wordt vanaf maandag voor de negende keer uitgezonden. Vrijdag bereikt de lijst zijn climax.