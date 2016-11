Lil Wayne eiste censuur in interview

LOS ANGELES - Lil Wayne heeft herhaaldelijk geëist dat de Amerikaanse zender ABC een interview met hem zou schrappen. Dat schrijft TMZ.

Door ANP - 4-11-2016, 10:51 (Update 4-11-2016, 10:51)

Lil Wayne was boos op het nieuwsprogramma Nightline, omdat een interviewster hem vragen stelde over zijn dochter. Dit ging volgens de rapper tegen vooraf gemaakte afspraken in. Uit e-mails aan de televisiezender zou blijken dat vertegenwoordigers van de artiest de uitzending uit alle macht wilden tegenhouden.

De uitzending met het bewuste interview zorgde dinsdag al voor beroering. De hiphopartiest verklaarde weinig op te hebben met de protestbeweging Black Lives Matter, 'omdat hij zelf een rijke zwarte man is'.

Lil Wayne bood vervolgens zijn excuses aan. Hij maakte de opmerking naar eigen zeggen uit irritatie over de vragen over zijn kind.