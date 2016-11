Michael Bublé bevestigt ziekte van zoontje

ANP Michael Bublé bevestigt ziekte van zoontje

LOS ANGELES - Michael Bublé en zijn vrouw Luisana hebben vrijdag bevestigd dat hun driejarige zoontje kanker heeft. De Canadese zanger plaatste een emotioneel bericht op Facebook.

Door ANP - 4-11-2016, 15:57 (Update 4-11-2016, 15:57)

''We zijn kapot van de recente kankerdiagnose bij onze oudste zoon Noah, die momenteel een behandeling ondergaat in de Verenigde Staten'', begint het bericht. ''Luisana en ik hebben onze carrières op een laag pitje gezet zodat we al onze tijd en aandacht kunnen steken in het helpen om Noah erbovenop te krijgen.''

Michael en zijn vrouw vragen in deze moeilijke periode om privacy. ''We hebben een lange weg voor ons en we hopen dat we met de steun van onze familie, vrienden en fans over de hele wereld, deze strijd kunnen winnen.''

De zanger en de Argentijnse actrice hebben naast Noah nog een elf maanden oude zoon, Elias. Eerder deze week zegde Michael al zijn verplichtingen af, waaronder een bezoek in Nederland aan RTL Late Night.