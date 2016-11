System of A Down naar Rock Werchter

WERCHTER - De mannen van System of A Down staan op zaterdag 1 juli op Rock Werchter. Dat meldt de festivalorganisatie vrijdag. Het is de tweede grote headliner die is bekendgemaakt.

Door ANP - 4-11-2016, 16:26 (Update 4-11-2016, 16:26)

Het is de eerste keer dat de Amerikaanse rockers op het podium van het Belgische festival staan. Vorige week werd nog bekend dat de Britse band Radiohead de grote publiekstrekker van de vrijdag moet worden.

Rock Werchter vindt volgend jaar plaats van donderdag 29 juni tot en met zondag 2 juli. Dit jaar trok het festival in vier dagen tijd bijna 150.000 festivalgangers.