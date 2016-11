Braziliaanse Beliebers vijf maanden in de rij

RIO DE JANEIRO - Justin Bieber staat pas op 29 maart op het podium in Rio de Janeiro, maar zijn fans slapen nu al voor het stadion. De Beliebers hopen op die manier de beste plekken te bemachtigen.

Door ANP - 4-11-2016, 18:12 (Update 4-11-2016, 18:12)

''We zijn hier voor ons idool'', zei een van de fans tegen de Braziliaanse zender Globo 1. ''We zijn hier omdat we van hem houden, daarom doen we zo gek.''

De ongeveer honderd Beliebers wisselen elkaar de komende tijd af. Om de beurt gaan ze studeren, werken en eten, terwijl een ander overnacht in een tentje. ''Ik schrik niet van de ongemakkelijke slaapplek. Ik houd heel veel van Justin Bieber. Hij inspireert mij en weet mijn hart te raken.''

Vorige maand zetten een heleboel fans ook al hun tentje op om als eerste een kaartje te kunnen kopen voor de show van 29 maart in het Sambadrome-stadion. Dat Braziliaanse Beliebers ver gaan voor hun idool bleek ook al in 2013. Toen kampeerden er twee maanden van tevoren mensen op de stoep van het stadion.