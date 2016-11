Postuum verjaardagsfeest voor Herman Brood

AMSTERDAM - Het is zaterdag zeventig jaar geleden dat kunstenaar Herman Brood werd geboren. Oude bekenden van de overleden zanger komen daarom samen in Amsterdam voor een concert ter ere van de rock-’n-roller en kunstenaar. Koos van Dijk, de oud-manager van Brood, presenteert op het ‘verjaardagsfeestje’ zijn boek.

Een van de bekendste gasten is Nina Hagen. De Duitse artieste brengt op het podium van Q-Factory haar oude nummers met Brood ten gehore.

Otis Redding III, de zoon van de soulartiest met dezelfde naam, is een andere opvallende genodigde op het postume verjaardagsfeest. “Herman was fan van soul. Het is daarom heel belangrijk dat hij helemaal hier komt vanuit de States”, zegt Marcel Brood, Hermans zoon.

KOOS

Op het feestje wordt verder het boek KOOS gepresenteerd. Van Dijk schreef dit samen met Robbert Tilli. Hij biedt hierin een weerwoord aan het tv-programma Rambam. Makers van dit undercoverprogramma betichtten de oud-manager ervan valse schilderijen van Brood van een echtheidscertificaat te hebben voorzien. "Daar ga ik uitgebreid op in. Ik dacht dat ik met goedkope oplichters te maken. Dat ik beet had”, zegt Van Dijk daarover. "Maar dat lees je in mijn boek.”

Muziek voert echter de boventoon. Zo treedt Broods voormalige begeleidingsband Wild Romance op.

Saturday Night

Brood werd in de jaren zeventig bekend met zijn band Herman Brood & His Wild Romance en scoorde een grote hit met Saturday Night. Tegelijkertijd dichtte en schilderde hij.

De kunstenaar was een groot liefhebber van verdovende middelen. Na verschillende afkickpogingen bracht hij zichzelf in mei 2001 om het leven. Hij sprong van het dak van het Amsterdamse Hilton-hotel.