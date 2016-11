Green Day eerste Pinkpop-naam

ANP Green Day eerste Pinkpop-naam

LANDGRAAF - Green Day heeft zichzelf bevestigd als eerste act op het affiche van Pinkpop 2017. De Amerikaanse rockers melden op hun website dat ze op zondag 4 juni op het festival in Landgraaf staan.

Door ANP - 5-11-2016, 10:18 (Update 5-11-2016, 10:18)

Pinkpop vindt volgend jaar weer plaats tijdens het pinksterweekend, van zaterdag 3 tot en met maandag 5 juni.

Green Day staat aanstaande zondag op het podium in Ahoy Rotterdam tijdens de uitreiking van de MTV EMA's, waar ze een Global Icon Award ontvangen. Op 31 januari is het trio ook in Nederland te bewonderen, in de Ziggo Dome in Amsterdam. Green Day bracht begin vorige maand zijn twaalfde studioalbum Revolution Radio uit.