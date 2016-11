Zoon van Paul de Leeuw aangereden

ANP Zoon van Paul de Leeuw aangereden

HUIZEN - De oudste zoon van Paul de Leeuw is aangereden. In zijn column in het AD schrijft Paul dat zijn vijftienjarige zoon op een rotonde in Huizen werd geschept door een auto met daarin twee dames die op weg waren naar een concert in Spakenburg. Paul trad die avond op in Middelburg en werd na de voorstelling gebeld door zijn man Stephan.

Door ANP - 5-11-2016, 10:36 (Update 5-11-2016, 10:36)

''Hij kreeg geen voorrang, kwam op de motorkap terecht en is vijftien meter meegereden. Daarna is hij eraf gevallen. Het gebeurde op een van de twee rotondes in Huizen waar fietsers voorrang hebben, maar dat vaak niet krijgen'', schrijft Paul.

De scholier hield er schaafwonden en pijnlijke ribben aan over.