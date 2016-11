Album Broederliefde is platina

AMSTERDAM - Het album Hard Work Pays Off 2 van Broederliefde heeft de platinastatus behaald. Van de plaat zijn meer dan 40.000 exemplaren verkocht. De mannen van Broederliefde kregen hun eremetaal zaterdagavond uitgereikt door The Opposites tijdens hun uitverkochte show in Paradiso in Amsterdam, meldt platenlabel Top Notch.

Hard Work Pays Off 2 kwam eind april uit en werd een groot succes voor Broederliefde. Begin september verbrak de plaat een dertien jaar oud record dat op naam stond van Frans Bauer en werd het het eerste Nederlandstalige album dat dertien weken op nummer 1 stond. Afgelopen week won het collectief de MTV Award voor beste Nederlandse act.