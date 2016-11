Katy Perry zingt weer voor Hillary

ANP Katy Perry zingt weer voor Hillary

PHILADELPHIA - Katy Perry heeft weer opgetreden voor presidentskandidate Hillary Clinton. De zangeres was een van de vele prominenten die zaterdag een bijdrage leverden aan de campagne die de Democratische kandidaat voerde in Philadelphia.

Door ANP - 6-11-2016, 10:55 (Update 6-11-2016, 10:55)

Volgens Perry bestaat er geen twijfel dat Clinton de verkiezingen van komende dinsdag wint. Ze had daarom alvast maar de tekst ‘I am with madame president’ op de blauwe cape die ze droeg laten zetten.

De zangeres rekende ook meteen af met critici die vinden dat ze zich alleen maar moet bezighouden met haar zangcarrière. “Ik gebruik toch ook mijn stem”, zei Perry. Om er daarna aan toe te voegen dat ze haar stem juist goed gebruikt door op Clinton te stemmen.

Toespraak

Het was alweer de derde keer dat Perry zich liet zien bij de campagne van Clinton. Een jaar geleden stond ze in Iowa op het podium voor de presidentskandidate en ook op de conventie waar Clinton uiteindelijk voorgedragen werd door haar partij om mee te doen aan de verkiezingen zong Perry. Ze hield toen ook nog een toespraak.

Tussen Clinton en de zangeres is het koek en ei. Perry liet nog voordat Clinton besloot mee te doen aan de verkiezingen weten de Democrate een zeer geschikte presidentskandidaat te vinden. “Ik wil zelfs wel een liedje voor haar schrijven”, liet Perry zich in 2014 ontvallen. Clinton mag dan ook Roar gebruiken als muziek bij een tv-spotje dat nu loopt in de staten waar Clinton nog flink aan de bak moet om stemmen te winnen. Perry nam het nummer, dat ze overigens niet zelf schreef, al in 2013 op.