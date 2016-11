Ron Wood blij met spontane Stones-plaat

LONDEN - Blue & Lonesome, de nieuwe plaat van The Rolling Stones was eigenlijk een ongelukje. Dat zegt Ronnie Wood tegen Q Magazine. Maar de bassist verzekert de fans dat het album klinkt zoals de Stones horen te klinken.

Door ANP - 6-11-2016, 11:33 (Update 6-11-2016, 11:33)

Volgens Wood is het album in twee dagen opgenomen. “De ene dag namen we zes songs op, en een dag later de rest”, zegt hij. De bassist is in zijn nopjes met het resultaat. “Het was zoals we klonken in de jaren zestig.”

Het was eigenlijk helemaal niet de bedoeling dat Blue & Lonesome gemaakt zou worden. “Opeens hadden we een album”, zegt Wood daarover. “Het gebeurde gewoon spontaan.”

Blue & Lonesome komt volgende maand uit. Als het aan Wood ligt, worden de songs ook live gespeeld. “We hebben er al een paar live gedaan, maar ik wil ze allemaal op het podium spelen”, laat hij aan Daily Mirror weten.