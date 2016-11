Marco Borsato voor even sportfotograaf

ALKMAAR - Marco Borsato is zondagmiddag op het voetbalveld te vinden. Hij is in Alkmaar bij de eredivisiewedstrijd AZ-Ajax. Marco zit niet op de tribune, maar zit achter een van de doelen als sportfotograaf, meldt RTV Noord-Holland.

Door ANP - 6-11-2016, 13:36 (Update 6-11-2016, 13:36)

Marco loopt een dagje mee met de huisfotograaf van AZ. En met Ajax op bezoek is er genoeg werk aan de winkel voor de zanger. Het is de bedoeling dat hij foto’s maakt die het Noordhollands Dagblad maandag op de sportpagina kan plaatsen.

Er staat dus extra druk op Marco en dat beseft hij zich maar al te goed. "Je moet de hele wedstrijd scherp zijn”, zegt hij dan ook. “Ik ben best wel zenuwachtig.” Dat geldt waarschijnlijk niet alleen voor zijn fotoklus. Marco is fan van AZ en hoopt natuurlijk dat zijn ploeg punten kan pakken tegen Ajax.

Marco is een van de zeven bekende Nederlanders die meedoen aan het RTL-programma Het perfecte plaatje. Daarin moeten ze, gewapend met een camera, allerlei foto/opdrachten uitvoeren.