ANP WNL nodigt Wilders uit via Twitter

HILVERSUM - Bert Huisjes, hoofdredacteur van WNL, heeft via Twitter Geert Wilders uitgenodigd voor WNL op Zondag. De invitatie komt nadat de PVV-leider via twee tweets commentaar had geleverd op WNL.

Door ANP - 6-11-2016, 14:25 (Update 6-11-2016, 14:25)

In de uitzending van zondagochtend uitte gast Jack de Vries zijn ongenoegen over het partijprogramma van de PVV. Dat was tegen het zere been van Wilders. Die noemde het programma ‘de VARA voor op de zondag’. In een tweede tweet lichtte hij dat toe. “Trump bashen, Wilders bashen. Nog linkser dan links”, schreef hij.

Huisjes liet dat niet op zich zitten en reageerde. In een tweet schreef de hoofdredacteur dat hij Wilders al heel vaak heeft uitgenodigd. “En die uitnodiging staat nog steeds.” Hij voegt de daad bij het woord met een tweede tweet. “Nou @geertwilderspvv, kom volgende week dan maar eens WNL bashen bij #WNL. Bij een rechtse omroep maak ik graag ruimte. Kom maar door.”