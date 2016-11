Paarse prijzen bij MTV EMA ter ere van Prince

ROTTERDAM - De winnaars van de MTV European Music Awards krijgen in Rotterdam paarse beeldjes uitgereikt. De muziekzender eert hiermee de in april overleden zanger Prince.

Door ANP - 6-11-2016, 21:13 (Update 6-11-2016, 21:13)

Op de rode loper werden al twee paarse awards uitgereikt. Die voor Grootste fans ging naar Justin Bieber en Best Look was voor Lady Gaga.

Vervolgens was het aan Bruno Mars om de show officieel te openen. Gelijk daarna mocht DNCE, de groep van Joe Jonas, optreden. Zangeres Bebe Rexha praat de avond aan elkaar. Zij betrad als derde artiest het podium samen met Martin Garrix.